Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2024/2025. Информация была опубликована на странице портала в социальной сети X.

Главными фаворитами чемпионской гонки остаются «Зенит» и «Краснодар». Их шансы практически равны, но петербуржцы опережают «быков» всего на 0,1%. «Зенит» имеет 45,2%, «Краснодар» — 45,1%.

13 апреля команды сразились в 24-м туре Российской премьер-лиги. Матч состоялся в Санкт-Петербурге и завершился уверенной победой подопечных Сергея Семака со счетом 4:1. После этого поединка «Зенит» имеет в активе 50 баллов и идет вторым в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» — лидер, набравший 52 очка.

На третьем и четвертом местах расположились столичные «Спартак» и ЦСКА, имеющие равное количество баллов — 47. На чемпионство красно-белых суперкомпьютер дает 6,1%, на победу армейцев в РПЛ — 3,4%.

На пятой строчке национального первенства идет московское «Динамо», имеющее 43 балла. Шансы команды на чемпионство оцениваются в 0,2%.

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