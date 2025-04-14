Советник министра спорта назвал Овечкина идеальным атлетом

Олимпийский чемпион 2000 года по вольной борьбе, советник министра спорта России Давид Мусульбес в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин воплощает в себе качества идеального спортсмена.

В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

«Хотел бы в первую очередь поздравить с рекордом маму Овечкина, потому что она вырастила идеального спортсмена, который олицетворяет сегодня собой российскую молодежь и то, каким сегодня должен быть российский спортсмен. Овечкин покоряет рекорд за рекордом, забивает и своей игрой затмевает другие виды спорта. Посмотрите, как гордо и уверенно он это делает», — заявил Мусульбес.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин, а ворота «Блю Джекетс» защищал Гривз.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Всего в текущем сезоне у Овечкина 43 заброшенные шайбы и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб в текущем сезоне.

Ранее голкипер клуба НХЛ восхитился Александром Овечкиным.