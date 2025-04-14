«С детства следил»: голкипер клуба НХЛ восхитился Овечкиным

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Джет Гривз восхитился российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит RMNB.

«Приятно бросать вызов лучшим парням в мире. Потрясающе иметь возможность оказаться в такой ситуации. Это круто. Я рос, наблюдая за ним в детстве, очевидно, он лучший снайпер всех времен. Я очень его уважаю, его гол был забит отличным броском. Нереально иметь возможность соревноваться с лучшими игроками мира», — заявил он.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин, а ворота «Блю Джекетс» защищал Гривз.

Овечкин впервые в карьере забил Гривзу.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

Всего в текущем сезоне у Овечкина 43 заброшенные шайбы и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб в текущем сезоне.

В следующем матче «столичные» сразятся с «Нью-Йорк Айлендерс», матч состоится 16 апреля. «Коламбус» сыграет с «Филадельфией Флайерз» в тот же день.

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