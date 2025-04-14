Стала известна стоимость клюшек Овечкина из лимитированной коллекции

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выпустила эксклюзивную лимитированную коллекцию клюшек российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что ее стоимость составляет 27 999 долларов. Каждая клюшка подписана лично хоккеистом, имеет индивидуальный номер. Также известно, что они изготовлены из бронзы и в точности повторяют характеристики той, которой Овечкин забросил свою рекордную шайбу.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее «Вашингтон» потерпел самое крупное поражение в НХЛ с 2010 года.