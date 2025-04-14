Советник министра спорта назвал успешным выступление россиян на ЧЕ по борьбе

Олимпийский чемпион 2000 года по вольной борьбе, советник министра спорта России Давид Мусульбес в интервью «Газете.Ru» заявил, что российские спортсмены показали хороший результат на прошедшем в Словакии чемпионате Европы.

Континентальное первенство проходило в Братиславе с 7 по 14 апреля, россияне на турнире завоевали 10 золотых, две серебряных и пять бронзовых медалей.

«Турнир получился очень теплый, красочный, наша команда выступила очень хорошо. Конечно, хотелось бы видеть некоторых чемпионов, которых мы недосчитались в части весовых категориях, но каждый спортсмен, кто принимал участие в чемпионате, был реальным претендентом на золото. Не всегда случается то, что мы планируем, но это спорт, случаются и вторые места. Ошибки мы поправим и на чемпионате мира покажем другой результат», — заявил Мусульбес.

Мировое первенство по борьбе пройдет в Хорватии, турнир примет Загреб. Состязания состоятся с 13 по 21 сентября 2025 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее боец UFC Илия Топурия заявил, что не будет драться в России.