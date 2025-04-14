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Появились подробности состояния футболистов, сильно столкнувшихся головами

Игрок «Сокола» Карабашев сломал челюсть после столкновения в матче Первой лиги
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Игрок саратовского «Сокола» Никита Карабашев сломал челюсть во время столкновения с защитником «Родины» Георгием Юдинцевым. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, у обоих спортсменов диагностировали сотрясение мозга. У Карабашева сломана челюсть, у Юдинцева — травма шейного отдела позвоночника. Оба футболиста ближайшее время проведут в больнице.

Инцидент произошел 13 апреля во время футбольного матча 28-го тура Первой лиги. Защитник москвичей хотел сыграть головой вне штрафной площади. На мяч также шел футболист «Сокола». Игроки не видели друг друга и столкнулись. На поле появилась медицинская бригада, которая увезла игроков в больницу.

Спортивный директор «Сокола» Сергей Оголев рассказал «Матч ТВ» что оба игрока находились в сознании после инцидента.

Встреча завершилась победой «Родины» со счетом 2:1.

Ранее российский футболист установил уникальное достижение.

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