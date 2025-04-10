Губерниев: без Вяльбе жизнь в лыжных гонках начнет налаживаться

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе должна покинуть свой пост, передает Sport24.

«Что нужно менять? В лыжах известно, кого нужно менять — президента федерации. И сразу жизнь будет потихоньку налаживаться, особенно когда приду я», — сказал Губерниев.

9 апреля Вяльбе пожаловалась в разговоре с РИА Новости на низкие зарплаты тренеров в российских лыжах, отметив, что молодые специалисты не пойдут работать за 12 тысяч рублей.

«Молодые люди не идут на работу за 12 тысяч рублей, когда ни выходных, ни проходных. Мы в лыжных гонках отдыхаем 20 дней в году», — заявила Вяльбе.

6 марта Вяльбе приняла участие в шоу-гонке, организованной ФЛГР. Спортсмены должны были пробежать один и тот же круг, длина которого составила 1,9 км. Победу одержала команда с Вяльбе, сама 56-летняя трехкратная олимпийская чемпионка завершала гонку. Согласно протоколу, она преодолела заявленную дистанцию быстрее действующих спортсменов.

Ранее сообщалось том, что российские лыжники планируют провести до 40% сборов за рубежом.