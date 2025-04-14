Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в НХЛ

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от второго подряд поражения в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. В составе победившей команды голами отметились Адам Фантилли, который оформил дубль, Зак Веренски и россиянин Дмитрий Воронков. Еще один российский хоккеист Иван Проворов записал на свой счет результативную передачу.

Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

Всего в текущем сезоне у Овечкина 43 заброшенные шайбы и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб в текущем сезоне.

В следующем матче «столичные» сразятся с «Нью-Йорк Айлендерс», матч состоится 16 апреля. «Коламбус» сыграет с «Филадельфией Флайерз» в тот же день.

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