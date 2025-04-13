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Панарин высказался о долге ФНС

Панарин попросил ФНС не наказывать его из-за долга
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Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попросил Федеральную налоговую службу (ФНС) России не наказывать его из-за долга. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

«Не наказывайте меня. Налоги капают, пени капают. Деньги есть, все заплачу. Просто не могу сейчас», — сказал Панарин, отметив, что ему нужно изменить информацию в «Госуслугах», чтобы оплатить долг, но он сможет это сделать это только по возвращении в Россию.

3 февраля сообщалось о том, что Панарину могут заблокировать счета из-за долга ФНС в 75 тысяч рублей.

33-летний Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс». В текущем регулярном сезоне НХЛ он провел 50 матчей, в которых набрал 56 (22+34) очков.

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее «Зенит» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ.

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