Сменившего гражданство борца дисквалифицировали на шесть лет

Чемпиона мира 2014 года по борьбе в составе сборной России Хетага Цаболова, который с 2021 года выступает за Сербию, дисквалифицировали на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Источник утверждает, что Цаболов нарушил статью 2.5 антидопинговых правил — уклонение, отказ или неявка на сдачу допинг-пробы. Срок дисквалификации отсчитывается с 28 июня 2024 года.

Отмечается, что спортсмен был временно отстранен за это нарушение до июня 2024 года, после чего был допущен до участия в Олимпиаде в Париже. По итогам дополнительного расследования Цаболов снова был признан виновным.

Цаболов, двукратный чемпион России и обладатель серебра ЧМ-2017, в составе сборной Сербии завоевал в 2023 году бронзовые медали чемпионатов мира и Европы, а год спустя уступил в схватке за бронзовую награду на Олимпийских играх в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

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