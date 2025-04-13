Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сменившего гражданство борца дисквалифицировали на шесть лет

Сменившего гражданство борца Цаболова отстранили на шесть лет
close
Kadir Caliskan - United World Wrestling/Contributor/Getty Images

Чемпиона мира 2014 года по борьбе в составе сборной России Хетага Цаболова, который с 2021 года выступает за Сербию, дисквалифицировали на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Источник утверждает, что Цаболов нарушил статью 2.5 антидопинговых правил — уклонение, отказ или неявка на сдачу допинг-пробы. Срок дисквалификации отсчитывается с 28 июня 2024 года.

Отмечается, что спортсмен был временно отстранен за это нарушение до июня 2024 года, после чего был допущен до участия в Олимпиаде в Париже. По итогам дополнительного расследования Цаболов снова был признан виновным.

Цаболов, двукратный чемпион России и обладатель серебра ЧМ-2017, в составе сборной Сербии завоевал в 2023 году бронзовые медали чемпионатов мира и Европы, а год спустя уступил в схватке за бронзовую награду на Олимпийских играх в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Сергей Карякин похвалил Александра Овечкина за фото с Владимиром Путиным.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами