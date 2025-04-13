«Спартак» сравнял счет в серии с «Салаватом Юлаевым»

Московский «Спартак» обыграл уфимский «Салават Юлаев» во втором матче четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Уфа-Арене», завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей. Первую шайбу забил Николай Голдобин из «Спартака» на 13-й минуте. На 19-й минуте Владислав Ефремов сравнял счет. Во втором периоде на 25-й и 37-й минутах забили Андрей Локтионов и Адам Ружичка у «Спартака», а у «Салавата» — Деннис Ян на 27-й и Динар Хафизуллин на 29-й минуте. В третьем периоде на 48-й минуте Данил Алалыкин вывел уфимцев вперед, однако Ружичка смог спасти «Спартак» за секунду до конца основного времени. На 2-й минуте первого овертайма Ружичка отличился снова, оформил хет-трик и принес команде победу.

После двух встреч в этой четвертьфинальной паре счет равный — 1:1. Третья встреча коллективов состоится 15 апреля в Москве.

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