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Гол Дзюбы принес «Акрону» победу над «Факелом» в РПЛ

Дзюба забил единственный гол в матче «Акрона» против «Факела» в 24-м туре РПЛ
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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Тольяттинский «Акрон» обыграл воронежский «Факел» в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил нападающий «Акрона» Артем Дзюба — он реализовал пенальти на 72-й минуте. Этот гол стал для него 237-м в российских чемпионатах.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Акрон» поднялся на девятое место: в активе команды стало 28 очков. «Факел» остается в зоне вылета — у воронежцев 15 очков и 15-я строчка.

В следующем туре «Акрон» сыграет дома со «Спартаком», «Факел» — с «Ростовом».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-тренер сборной России рассказал, кто победит в матче «Зенит» — «Краснодар».

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