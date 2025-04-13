В составе «Акрона» произошла замена в перерыве: полузащитник Данилин вышел вместо нападающего Пестрякова.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! «Акрон» и «Факел» пока не смогли открыть счет, но в самой концовке тайма тольяттинцы чуть не вышли вперед: «наглецов» из Воронежа спасла штанга. Ждем второй тайм и забитых мячей!
Моментище! Кузьмин исполнил подачу в штрафную «Факела», и Бокоев пробил головой в штангу!
Кузьмин подал в штрафную «Факела», но Гудиев вовремя вышел из ворот и забрал мяч!
Бакаев нанес удар по воротам, но попал в соперника! Мяч рикошетом ушел на угловой, однако «Акрон» не смог создать опасный момент с этого «стандарта».
Напряженно было у ворот «Факела». Но отпились воронежцы после углового.
Кузьмин метров с 20 пробил слабо и мимо ворот.
Бокоев метров с 22-х не попал в створ.
Еще один угловой у ворот «Факела» не закончился ударом по воротам.
Угловой у ворот «Факела» не привел к опасному моменту.
Квеквескири пробил неопасно из-за штрафной, несмотря на то, что мяч шел в створ.
Фернандес получил желтую карточку за фол в центре поля.
Кузьмин подавал в штрафную «Факела», но не дошло дело до удара по воротам.
Быстрая атака «Факела» завершилась ударом Каштанова с острого угла. Мимо ворот.
Не прошел перспективный пас с центра поля на Каштанова, а могло быть опасно.
Дзюба рядом со штангой пробил по воротам.
Вновь Лончар оказался на газоне. 30 секунд он не мог подняться, но уже встал.
Мяч стал больше держаться у «Факела», но моментов пока нет.
«Факел» нарушает правила в чужой штрафной. Атака закончилась фолом в атаке.
Дзюба скидкой искал партнера в чужой штрафной, но мяч выбит защитниками «Факела».
Лончар не смог дотянуться до мяча в чужой штрафной площади. Могло быть опасно.
Первая атака «Факела» в матче завершилась потерей мяча практически в центре поля.
Пытается «Акрон» навешивать в штрафную, но игроки «Факела» снимают весь верх.
«Акрон» контролирует мяч, но без ударов.
На первых минутах нет опасных моментов, но много стыков. Лончар уже получил повреждение, но все обошлось.
Тренер «Акрона» Заурбек Тедеев поймал мяч, который ушел в аут, в руки.
Стартовые составы команд:
«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчяру, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Дзюба.
«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Калинин, Ломовицкий, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Ковалёв, Ильин, Каштанов.
Игра началась!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» — «Факел.