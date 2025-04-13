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Почетный президент РФС рассказал, сможет ли «Динамо» победить в РПЛ

Почетный президент РФС Колосков: о чемпионстве «Динамо» речи быть не может
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что «Динамо» не станет чемпионом в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Пока что видно и очевидно, что о чемпионстве и речи быть не может. А вот за призовые места придётся побороться, если удастся перестроить игру. С такой игрой и в призеры не попадешь», — сказал Колосков.

12 апреля «Динамо» сыграло вничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН».

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:1.

На 59-й минуте счет в матче открыл игрок «Пари НН» Александр Трошечкин. Через 12 минут Ярослав Гладышев сравнял счет. На 90-й минуте матча игрок «Пари НН» Тьяго Весино не забил пенальти, попав в штангу.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 43 очка. «Пари НН» располагается на 13-м месте, набрав 20 очков.

Ранее Александр Мостовой рассказал, из-за чего «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо».

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