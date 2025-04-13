Российская лыжница поставила Норвегию в пример России

Чепалова поставила Норвегию в пример России по инфраструктуре для лыжников

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова поставила Норвегию в пример России по уровню развития инфраструктуры для лыжных гонок, сообщает «ВсеПроСпорт».

«Я призываю вообще регионы, чтобы они создавали такие условия, чтобы было как в Норвегии, где люди рождаются с лыжами», — сказала Чепалова.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS). FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года.

Ранее российский олимпийский чемпион заявил, что может начать тренироваться с европейской сборной.