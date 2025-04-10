Российский олимпийский чемпион заявил, что может начать тренироваться с европейской сборной

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что может начать тренироваться со сборной Италии под руководством тренера Маркуса Крамера, передает «ВсеПроСпорт».

«Крамер работает сейчас с итальянской командой. Это будет для меня приоритетом, чтобы я смог тренироваться с ним. У него есть работа, за которую он получает деньги. Тут зависит, наверное, больше от моего желания, от моих возможностей», — сказал Устюгов.

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Российские спортсмены отстранены Международной федерациtq лыжного спорта и сноуборда (FIS). FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года.

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