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В ПАОКе рассказали, рассматривают ли они кандидатуру Черчесова на пост тренера клуба

В ПАОКе не рассматривают кандидатуру Черчесова на пост тренера клуба
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Пресс-служба греческого ПАОКа заявила, что клуб не рассматривает кандидатуру Станислава Черчесова на пост тренера клуба, передает Sport24.

«Все новости о возможной замене Луческу на Черчесова — ничто из этого не является правдой», — сказали в ПАОКе.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова.

Всего под руководством российского специалиста казахстанская сборная проиграла пять матчей в Лиге наций. Кроме упомянутых выше игр Казахстан дважды потерпел поражение от Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии — 0:4. Групповой этап для Казахстана был завершен с общей разницей мячей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

В турнирной таблице чемпионата Греции ПАОК занимает четвертое место, набрав 52 очка. Лидирует в турнире «Олимпиакос», имея в активе 63 балла.

Ранее в Греции оценили вероятность прихода Черчесова в ПАОК.

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