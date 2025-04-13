Капитан «Динамо»: мы причастны к тому, что «Спартак» не станет чемпионом

Капитан махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов заявил, что команда приложила руку к тому, что московский «Спартак» не станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне, передает «Матч ТВ».

«Они и прошлые матчи проигрывали, теряли очки. Так что это не только мы. Мы тоже руку приложили, но не только мы отобрали у «Спартака» чемпионство», — сказал Шумахов.

Встреча, которая состоялась 11 апреля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу махачкалинских динамовцев. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте. Медина не реализовал пенальти на 87-й минуте.

В матче первого круга «Спартак» и махачкалинское «Динамо» сыграли со счетом 2:2.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на третьем месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на пять очков уступают лидеру — «Краснодару» и идут вровень с «Зенитом».

Ранее бывший игрок «Спартака» заявил у тренера Деяна Станковича нет веса в команде.