Российский хоккеист не понял, что его удалили в матче НХЛ, и продолжал выходить на лед

Хоккеист Воронков из-за незнания английского не понял, что его удалили

Российский хоккеист «Коламбуса» Дмитрий Воронков из-за незнания английского не понял, что его удалили в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона».

Воронкова удалили на десять минут, он кивнул судьям, но не понял, что ему нельзя выходить на площадку. Когда судьи увидели, что удаленный Воронков находится на площадке, они остановили игру и выписали «Коламбусу» штраф за «нелегальное нахождение» Воронкова на льду.

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу «Коламбуса».

В составе победителей точными бросками отметились Зак Веренски, Кент Джонсон, Шон Монахан, Коул Силлинджер, Джеймс ван Римсдайк, а также Адам Фантилли, оформивший дубль. В матче не принял участия игрок «Вашингтона» Александр Овечкин.

В последний раз «Вашингтон» проигрывал с разницей в семь шайб 13 декабря 2010, когда уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:7.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее в НХЛ повторили редчайшее достижение Овечкина.