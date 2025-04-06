В НХЛ повторили редчайшее достижение Овечкина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс». Игра прошла в Торонто и завершилась со счетом 5:0.

В этой игре Мэттьюс забросил пятую шайбу. Этот гол стал для американского форварда 30-м в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, Мэттьюс оформил девятый сезон подряд в НХЛ с 30+ голами. Больше него подобную результативность не показывал никто, кроме российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, на счету которого 15 таких сезонов кряду.

«Вашингтон» в ночь с 4 на 5 апреля на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки (894).

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александра Овечкина назвали одним из величайших спортсменов в истории России.