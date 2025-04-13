Российский тренер: нужна победа «Зенита» над «Краснодаром»

Российский тренер Игорь Колыванов заявил, что у «Краснодара» хорошие шансы на победу над петербургским «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Все в ожидании матча «Зенит» — «Краснодар». Чтобы была интрига в чемпионате, нужна победа питерцев. Но у «Краснодара» есть хорошие шансы», — сказал Колыванов.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 13 апреля, игра начнется в 17:00 по московскому времени. Кубанская команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» делит второе место со «Спартаком» и ЦСКА — в активе обеих команд по 47 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее экс-футболист сборной России назвал фаворита матча «Зенит» — «Краснодар».