Ирина Роднина заявила, что не может сравнить спорт в России и США

Ирина Роднина: в России нет ни школьного спорта, ни студенческого

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не может сравнивать спорт в России и США, передает Sport24.

«В США выстроена система студенческого спорта. А у нас нет ни школьного спорта (есть только отдельные моменты), ни студенческого. У нас только есть более-менее система подготовки спортсменов высшей категории, и то не во всех видах спорта», — сказала Роднина.

25 февраля 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост в июне. Предполагается, что именно при нем МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

Ранее олимпийская чемпионка рассказала о своих ожиданиях после смены руководства МОК.