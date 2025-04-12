Олимпийская чемпионка рассказала о своих ожиданиях после смены руководства МОК

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась о смене руководства Международного олимпийского комитета (МОК), заявив, что она ждет чего-то хорошего, передает ТАСС.

«Мы все эти три года ждем больших изменений. От смены руководства в Международном олимпийском комитете ожидаем чего-то хорошего», — сказала Мельникова.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост в июне. Предполагается, что именно при нем МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее Татьяна Тарасова назвала нового президента МОК справедливым.