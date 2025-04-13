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«Вели себя агрессивно»: стали известны подробности задержания экс-игрока «Локомотива» в Киеве

Экс-футболист Алиев вел себя агрессивно при задержании в Киеве
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aliev_sasha8/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Патрульная полиция Киева прокомментировала задержание за езду в нетрезвом виде экс-игрока московского «Локомотива» Александра Алиева, заявив, что он и его спутница вели себя агрессивно.

«Пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина категорически отказался. Вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок», — сказали в полиции.

Также отмечается, что пассажирка залезла на служебный автомобиль, чтобы препятствовать действиям полицейских.

«В дальнейшем решение по делу будет принимать суд», — отметили в полиции.

2 ноября 2024 года Алиева внесли в список террористов и экстремистов.

Причиной этому стало видео, в котором Алиев призывал расправляться с мирным населением в Курской области. Ролик он выложил 30 августа 2024 года. В тот же день в отношении Алиева было возбуждено уголовное дело.

Алиев, родившийся в Хабаровске, выступал за московский «Локомотив» в 2010 году. В составе железнодорожников он провел 27 матчей, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Однако уже в следующем сезоне игрок вернулся в киевское «Динамо». С 2014 по 2015 год Алиев выступал за махачкалинский «Анжи». В 2016 году он выступал за казахстанский «Тараз». После этого он окончательно вернулся на Украину, где играл за любительские клубы. В 2020 году он покинул украинскую команду «Джуниорс», которая стала последней в его карьере.

Ранее Алиев отрицал, что был нетрезвым за рулем.

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