Матч «Ахмат» — «Ростов» пришлось приостановить

Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским «Ахматом» и «Ростовом» приостановлен из-за того, что на грозненском стадионе погас свет.

Главный арбитр Ян Бобровский увел команды в раздевалку.

На момент приостановки матча счет был 2:0 в пользу «Ахмата». Через некоторое время на «Ахмат-Арене» свет появился. После этого ростовчане отыграли один мяч.

Пауза длилась около десяти минут.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» идет на 13-м месте, набрав 20 очков. «Ростов» занимает восьмую строчку, набрав 33 балла.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее стало известно место проведения финала Кубка России по футболу.