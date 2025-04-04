Тарасова назвала нового президента МОК справедливым

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри более справедливая, чем прежний глава организации Томас Бах. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Я думаю, что она справедливая. Более справедливая, чем тот, кто был, потому что она спортсменка. И спортсменка высоких достижений. Она знает больше и понимает, что нужно. Даже по поводу нашего отстранения», — заявила Тарасова.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост в июне. Предполагается, что именно при нем МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее Украина попросила УЕФА не возвращать российские клубы и сборную.