«Локомотив» потерпел первое поражение в плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» выиграл у ярославского «Локомотива» в первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Ярославле, завершилась победой гостей со счетом 4:1. Уже на первой минуте отличился игрок омичей Рид Буше. На 28-й минуте Майкл Маклауд удвоил преимущество. На 40-й минуте «Локомотиву» удалось сократить отставание благодаря шайбе Байрона Фрэза, однако в третьем периоде «Авангард» забил еще дважды — отличились Наиль Якупов на 48-й минуте и Райан Спунер на 55-й минуте.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу омичей. Следующая встреча пройдет в Ярославле 13 апреля.

В первом раунде плей-офф «Локомотив» выиграл у нижегородского «Торпедо» со счетом 4:0, а «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» — 4:2.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее «Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в матче плей-офф КХЛ.