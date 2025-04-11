Станкович объяснил поражение от «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович назвал причину поражения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от махачкалинского «Динамо». Его слова приводит Sport24.

«В первые 45 минут мы проигрывали в агрессивности, единоборствах и дуэлях, хотя готовились к такой игре. Для меня это стало сюрпризом, но все равно это ответственность главного тренера. Возможно, мы не заслужили победы», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на втором месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на три очка уступают лидеру — «Краснодару» и идет вровень с «Зенитом», однако эти два клуба свои матчи в туре еще не сыграли. У махачкалинцев 27 баллов и девятое место.

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