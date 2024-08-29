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Итальянский футболист вернулся на поле после дисквалификации

Футболист Тонали сыграл свой первый матч после 10-месячной дисквалификации

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IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали провел свой первый матч после 10-месячной дисквалификации.

Футболист вышел в стартовом составе команды на игру против «Ноттингем Форест» в рамках второго раунда Кубка лиги. «Сороки» сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти были сильнее со счетом 3:2. Этот матч стал первым для Тонали за 308 дней.

Ранее сообщалось, что футболист будет дисквалифицирован на 18 месяцев, но срок сократился до 10 месяцев, так как игрок признал свою вину.

12 октября 2023 года журналист Корона рассказал, что на ставках играет полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли, а потом заявил, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло «тоже делают это».

24-летний Тонали известен по выступлениям за «Брешию» и «Милан». На его счету 15 матчей за сборную Италии.

Летом 2023 года Тонали стал игроком «Ньюкасла». По причине дисквалификации он также пропустил Чемпионат Европы — 2024, который выиграла сборная Испании, обыграв в финале команду Англии со счетом 2:1.

Ранее бывший игрок «Манчестер Юнайтед» предположил, что российские футболисты делают ставки.

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