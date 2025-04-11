В «Торпедо» объяснили причину расторжения контракта с главным тренером

Генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов объяснил причину расторжения контракта с главным тренером Игорем Ларионовым спортивными результатами. Его слова приводит «Чемпионат».

«Причины расторжения? Исключительно спортивный результат. Условия расторжения стандартные, как у любого тренера КХЛ. Порой количество годов в контракте не влияет, здесь проблем не было. Встретились с высшим руководством, обсудили, выслушали друг друга», — заявил Харламов.

5 апреля «Торпедо» досрочно расторг контракт с Ларионовым.

«Решение о прекращении сотрудничества было взвешенным и непростым, оно было обоюдным. Мы с глубоким уважением относимся к тому пути, который команда прошла вместе с Игорем Ларионовым», — пояснил Харламов.

Ранее капитан СКА высказался о переходе в НХЛ.