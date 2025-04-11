«Очень печально»: российский чемпион мира по боксу — о завершении карьеры

Чемпион мира по версии WBC, а также чемпион Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд рассказал, как травмы помешали ему продолжить карьеру и провести обязательную защиту титула WBC в поединке против конголезского боксера Илунги Макабу. Об этом Дрозд рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» на мероприятии «Бокс – шаг к победе», организованном университетом «Синергия».

«Безусловно, я бы боксировал дальше, если бы не получил травму. За три недели до боя я получил разрыв мышцы. Это было очень печально. У меня был прекрасный лагерь, отличные спарринг-партнеры — Табисо Мчуну, Фират Арслан. У нас был хороший план на бой. Но мы предполагаем, а Бог располагает», — рассказал Дрозд.

Российский боксер завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в 2014 году, победив польского спортсмена Кшиштофа Влодарчика единогласным решением судей.

Дрозд сохранял этот титул до 2016 года. Тогда из-за травмы он не смог выйти на защиту пояса Илунги Макабу.

В 2017 году российский спортсмен объявил о завершении карьеры.

Ранее Дрозд раскрыл, как реализовал мечту всей жизни спустя 20 лет.