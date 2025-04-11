Российский боксер реализовал мечту всей жизни спустя 20 лет

Чемпион мира по версии WBC, а также чемпион Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд рассказал, как повлияла на его жизнь победа над обладателем пояса WBC поляком Кшиштофом Влодарчиком. Об этом Дрозд рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» на мероприятии «Бокс – шаг к победе», организованном университетом «Синергия».

«Изменила ли эта победа что-то внутри меня? Конечно, изменила. Представьте: когда мальчик с 14 лет мечтает стать чемпионом мира — и в 34 он это делает. Безусловно, появляется огромное самоуважение.

Это доказательство того, что все возможно и что труд всегда окупается. Это мечта, к которой я шел всю жизнь.

Безусловно, многое изменилось после этой победы в моей жизни и жизни моей семьи. Это то, к чему я шел», — рассказал Дрозд.

Российский боксер завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в 2014 году, победив Влодарчика единогласным решением судей.

Дрозд сохранял этот титул до 2016 года. Тогда из-за травмы он не смог выйти на защиту пояса против конголезского боксера Илунги Макабу.

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