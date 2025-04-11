Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боксер реализовал мечту всей жизни спустя 20 лет

Боксер Дрозд назвал завоевание титула WBC мечтой всей своей жизни
close
Михаил Безносов/РИА Новости

Чемпион мира по версии WBC, а также чемпион Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд рассказал, как повлияла на его жизнь победа над обладателем пояса WBC поляком Кшиштофом Влодарчиком. Об этом Дрозд рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» на мероприятии «Бокс – шаг к победе», организованном университетом «Синергия».

«Изменила ли эта победа что-то внутри меня? Конечно, изменила. Представьте: когда мальчик с 14 лет мечтает стать чемпионом мира — и в 34 он это делает. Безусловно, появляется огромное самоуважение.

Это доказательство того, что все возможно и что труд всегда окупается. Это мечта, к которой я шел всю жизнь.

Безусловно, многое изменилось после этой победы в моей жизни и жизни моей семьи. Это то, к чему я шел», — рассказал Дрозд.

Российский боксер завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в 2014 году, победив Влодарчика единогласным решением судей.

Дрозд сохранял этот титул до 2016 года. Тогда из-за травмы он не смог выйти на защиту пояса против конголезского боксера Илунги Макабу.

Ранее Дрозд раскрыл, как стал чемпионом мира: «Большая сенсация».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами