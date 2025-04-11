«Большая сенсация»: российский боксер Дрозд раскрыл, как стал чемпионом мира

Боксер Дрозд рассказал, что никто не верил в его шансы стать чемпионом мира

Чемпион мира по версии WBC, а также чемпион Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд рассказал, что помогло ему одержать главную победу в карьере — над обладателем пояса WBC поляком Кшиштофом Влодарчиком. Об этом Дрозд рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» на мероприятии «Бокс – шаг к победе», организованном университетом «Синергия».

«Мне помогла вера в себя, в свою команду и тренера. Это было главным, что требовалось для победы, потому что действительно никто вокруг (эксперты и журналисты в том числе) не верил в меня. Никто не думал, что я могу победить. Для всех это стало большой сенсацией.

Но я знал, что способен на это. Я искренне в это верил. С точки зрения анализа я понимал, что у меня есть очень высокие шансы преуспеть — при определенной работе.

И я смог сделать то, что мы задумали. Наш план на бой удался: он был очень расчетливым и абсолютно прагматичным, без шапкозакидательства.

У нас была единая, мощная команда. Мы сделали крутой лагерь и смогли победить», — сказал Дрозд.

Российский боксер победил Влодарчика единогласным решением судей.

Ранее Дрозд раскрыл, за что получил уникальное прозвище — Красавчик.