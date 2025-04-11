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Капитан СКА высказался о переходе в НХЛ

Никишин о переходе в «Каролину»: буду начинать с нуля, но СКА меня подготовил
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Global Look Press

Российский хоккеист Александр Никишин заявил, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) ему придется начинать с нуля. Его слова приводит RG.

«Я знаю, что конкуренция серьезная, но я готов. Я еду в НХЛ с мыслью, что мне придется начинать с нуля. И я думаю, что я хорошо к этому подготовлен. СКА подготовил меня. Я благодарен клубу, персоналу и главному тренеру Роману Ротенбергу за все», — заявил Никишин.

8 апреля сообщалось, что Никишин перейдет в «Каролину Харрикейнз».

6 апреля СКА вылетел из Кубка Гагарина.

Шестой матч серии, который состоялся на «СКА Арене», завершился со счетом 2:5. В первом отрезке команды отличиться не сумели. Во втором периоде «Динамо» вышло вперед благодаря голу Максима Джиошвили на 25-й минуте, однако дубль Валентина Зыкова на 27-й и 30-й минутах вернул лидерство для СКА. В третьем периоде петербуржцы пропустили четыре безответные шайбы: на 42-й минуте забил Максим Комтуа, на 43-й — Кирилл Адамчук, на 46-й — Никита Гусев, а на 60-й Джиошвили оформил дубль.

Эта победа стала четвертой в серии для «Динамо» — они выиграли со счетом 4:2.

Ранее Александр Овечкин был признан звездой недели в НХЛ.

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