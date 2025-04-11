Бывшая жена Сафонова подала в суд на признание его банкротом

Анастасия Сафонова, бывшая жена голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, подала в суд на признание его банкротом. Об этом сообщает Sport Baza.

По информации источника, экс-супруга 26-летнего вратаря подала соответствующее заявление в конце марта, судебное заседание назначено на май. По словам адвоката Сафонова, главная цель женщины — узнать, есть ли у него в наличии скрытое имущество.

26 августа 2024 года Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

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