От главы федерации борьбы России Мамиашвили потребовали извинений

Заместитель председателя Собрания представителей Владикавказа Сослан Бестаев в интервью ГТРК «Алания» заявил, что требует извинений от главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили за оскорбление бывшего российского борца Чермена Валиева, который выиграл золотую медаль в составе национальной команды Албании на чемпионате Европы.

По его словам, Мамиашвили в лице Валиева оскорбил не только его самого, но и весь осетинский народ.

«От такого уровня чиновника мы ждем как минимум извинений в адрес Чермена Валиева и всех болельщиков вольной борьбы, ну и, в частности, осетинского народа, потому как на сегодняшний день такие высказывания и такое поведение недопустимо», — заявил Бестаев.

Валиев сменил спортивное гражданство с российского на албанское в 2024 году. 9 апреля выиграл золотую медаль ЧЕ в весовой категории до 74 кг, одолев россиянина Заурбека Сидакова. На церемонии награждения Мамиашвили заявил борцу о предательстве, а Валиев отмахнулся от него.

25 февраля 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее сменивший российское гражданство борец Чермен Валиев поблагодарил россиян за поддержку.