Сменивший российское гражданство борец поблагодарил россиян за поддержку

Албанский борец Валиев поблагодарил россиян за поддержку после победы на ЧЕ-2025

Бывший российский борец Чермен Валиев, который выиграл золотую медаль в составе национальной команды Албании на чемпионате Европы, в социальных сетях опубликовал пост, поблагодарив россиян за поддержку.

По его словам, после смены спортивного гражданства он не забыл тех, с кем начинал свой путь в борьбе.

«Очень много сообщений со словами поддержки, спасибо за это большое! Я всегда был и буду благодарен своему осетинскому народу, своей родине — России, а также Албании, за которую выступаю сейчас», — заявил Валиев.

Валиев сменил спортивное гражданство с российского на албанское в 2024 году. 9 апреля выиграл золотую медаль ЧЕ в весовой категории до 74 кг, одолев россиянина Заурбека Сидакова. На церемонии награждения Мамиашвили что-то сказал спортсмену, а Валиев отмахнулся от него.

25 февраля 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее борец Валиев заявил, что ему не дали пообщаться с оскорбившим его Мамиашвили.