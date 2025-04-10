Борец Валиев заявил, что ему не дали пообщаться с оскорбившим его Мамиашвили

Борец Валиев заявил, что ему не дали пообщаться с главой ФСБР Мамиашвили

Бывший российский борец Чермен Валиев, который выиграл золотую медаль в составе национальной команды Албании на чемпионате Европы, в интервью «Матч ТВ» заявил, что ему не дали пообщаться с президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаилом Мамиашвили, назвавшим его предателем.

По его словам, он хотел спросить у Мамиашвили, чем были вызваны его слова.

«Михаил Геразиевич назвал меня предателем родины. Я был в недоумении. Я к нему подходил, но организаторы увели меня», — заявил Валиев.

Валиев сменил спортивное гражданство с российского на албанское в 2024 году. 9 апреля выиграл золотую медаль ЧЕ в весовой категории до 74 кг, одолев россиянина Заурбека Сидакова. На церемонии награждения Мамиашвили что-то сказал спортсмену, а Валиев отмахнулся от него.

25 февраля 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России заявил, что Чермен Валиев выбрал путь предателя.