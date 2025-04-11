Овечкин прокомментировал церемонию в свою честь перед игрой с «Каролиной»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который установил рекорд по числу заброшенных шайб в истории турнира, остался доволен прошедшей перед матчем против «Каролины Харрикейнз» торжественной церемонией. Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

По его словам, без поддержки фанатов и друзей у него бы не вышло покорить достижение Уэйна Гретцки.

«Очень много людей пришло сегодня на игру, это невероятно! Это очень важный момент, видеть всех людей, которые пришли сюда, чтобы отпраздновать событие вместе с нами, очень приятно», — заявил Овечкин.

В очередном матче регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Каролины Харрикейнз». Встреча прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков — 5:4. Капитан «Кэпс» Александр Овечкин записал на свой счет голевой пас.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке Овечкин забросил шайбу, которая стала 895-й для него в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее стало известно, что подарили Овечкину в честь рекорда.