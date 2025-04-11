Стало известно, что подарили Овечкину в честь рекорда

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который установил рекорд по числу заброшенных шайб в истории, перед матчем против »Каролины Харрикейнз» получил несколько памятных подарков от руководства лиги и команды. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

39-летний форвард получил в качестве презента портрет, выполненный на шайбе большого размера. Также владелец «Вашингтона» Тед Леонсис вручил Овечкину и его матери часы Rolex, а супруге – часы Cartier. Сыновья Илья и Сергей стали обладателями золотых мини-клюшек.

В очередном матче регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Каролины Харрикейнз». Встреча прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков — 5:4. Капитан «Кэпс» Александр Овечкин записал на свой счет голевой пас.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке Овечкин забросил шайбу, которая стала 895-й для него в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Дима Билан назвал скрепой рекорд Александра Овечкина.