Билан назвал скрепой рекорд Овечкина

Победитель Евровидения-2008 Дима Билан в интервью «Спорт-Экспрессу» восхитился нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, который установил рекорд по числу заброшенных шайб в истории.

По его словам, достижение 39-летнего форварда является скрепой русского народа.

«Еще один культурный код, еще одна скрепа. Смотрю на это широко», — заявил Билан.

В очередном матче регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Каролины Харрикейнз». Встреча прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков — 5:4. Капитан «Кэпс» Александр Овечкин записал на свой счет голевой пас.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке Овечкин забросил шайбу, которая стала 895-й для него в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Александр Овечкин обошел Уэйна Гретцки по количеству проведенных матчей в НХЛ.