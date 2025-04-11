Овечкин обошел Гретцки

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее »Каролины Харрикейнз».

В этой игре принял участие российский нападающий «столичных» Александр Овечкин. Прошедший матч стал для 39-летнего капитана «Кэпиталз» 1488-м в лиге, по данному показателю он превзошел легендарного канадца Уэйна Гретцки, сыгравшего в НХЛ 1487 игр.

Встреча прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков — 5:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Ник Дауд, Том Уилсон и Пьер-Люк Дюбуа, на счету которого также победный буллит. У проигравшей команды отличились Сет Джарвис, Логан Станковен, Джексон Блейк и Джордан Мартинук.

Капитан «Кэпс» Александр Овечкин записал на свой счет голевой пас.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке Овечкин забросил шайбу, которая стала 895-й для него в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее «Каролина» в полном составе поздравила Александра Овечкина с 895-й шайбой в НХЛ.