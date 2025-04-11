«Каролина» в полном составе поздравила Овечкина с рекордом

Игроки «Каролины» в полном составе поздравили Овечкина с 895-й шайбой в НХЛ

Игроки »Каролины Харрикейнз» поздравили нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после 895-й шайбы в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеисты «ураганов» приняли участие в торжественной церемонии, посвященной новому рекорду НХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, отдав дань уважения 39-летнему капитану «столичных».

Матч «Вашингтона» и «Каролины» завершился со счетом 5:4 (Б) в пользу хозяев.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее НХЛ убрала слово «русские» из речи Овечкина после 895-й шайбы.