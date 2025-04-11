«Вашингтон» Овечкина выиграл Восточную конференцию НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» стал победителем Восточной конференции.

Это случилось благодаря успеху в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, где «Кэпс» оказались сильнее «Каролины Харрикейнз».

Встреча прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков — 5:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Ник Дауд, Том Уилсон и Пьер-Люк Дюбуа, на счету которого также победный буллит. У проигравшей команды отличились Сет Джарвис, Логан Станковен, Джексон Блейк и Джордан Мартинук.

После этой игры «столичные» набрали 109 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. У ближайших преследователей в лице »Торонто Мэйпл Лифс» 100 очков — обеим командам осталось провести по четыре матча до завершения регулярного чемпионата, что автоматически делает «Кэпс» недосягаемыми.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом Блю Джекетс», а «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин набрал 70-е очко в сезоне.