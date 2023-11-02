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Российский тренер заявил, что возвращение пива на стадионы повысит посещаемость матчей

Тренер Бышовец: возвращение пива на стадионы повысит посещаемость матчей

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец выразил мнение, что возвращение пива на стадионы повысит посещаемость спортивных мероприятий. Слова Бышовца передает «Евро-Футбол.Ру».

«Криминала в пиве на стадионах нет. Продажа пива — это полезно или даже необходимо с точки зрения финансов клубов. Я спокойно отношусь к возвращению пива на стадион. Это не крепкий алкогольный напиток. Не думаю, что отмена запрета кратно повысит посещаемость стадионов», — сказал Бышовец.

Запрет на продажу слабоалкогольного напитка на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, его рекламу на стадионах запретили в 2004 году. При этом, по сообщениям СМИ, ФАС заявила, что разрешит рекламу пива на стадионах, если власти снимут запрет на его продажу на арене во время игры.

В мае 2022 года в качестве эксперимента правительство Москвы разрешило до конца года продавать алкоголь крепостью до 16,5% в музеях, театрах и на стадионах при наличии лицензии. Такая практика может получить распространение в случае принятия общероссийского закона, над которым сейчас работает Минспорт.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался об отмене пива на стадионах.

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