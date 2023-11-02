Российский тренер заявил, что возвращение пива на стадионы повысит посещаемость матчей

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец выразил мнение, что возвращение пива на стадионы повысит посещаемость спортивных мероприятий. Слова Бышовца передает «Евро-Футбол.Ру».

«Криминала в пиве на стадионах нет. Продажа пива — это полезно или даже необходимо с точки зрения финансов клубов. Я спокойно отношусь к возвращению пива на стадион. Это не крепкий алкогольный напиток. Не думаю, что отмена запрета кратно повысит посещаемость стадионов», — сказал Бышовец.

Запрет на продажу слабоалкогольного напитка на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, его рекламу на стадионах запретили в 2004 году. При этом, по сообщениям СМИ, ФАС заявила, что разрешит рекламу пива на стадионах, если власти снимут запрет на его продажу на арене во время игры.

В мае 2022 года в качестве эксперимента правительство Москвы разрешило до конца года продавать алкоголь крепостью до 16,5% в музеях, театрах и на стадионах при наличии лицензии. Такая практика может получить распространение в случае принятия общероссийского закона, над которым сейчас работает Минспорт.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался об отмене пива на стадионах.