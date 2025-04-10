Министр спорта призвал вернуть пиво на стадионы

Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире «Серебряного дождя» заявил, что необходимо вернуть возможность спортивным фанатам употреблять слабоалкогольные напитки на стадионах.

По его словам, отмена запрета на распитие спиртных напитков в спортсооружениях до сих пор не произошла из-за слабого межведомственного взаимодействия.

«Возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, спорту. Это культура боления и люди, которые приходят на стадион, они не спортсмены, они болельщики... Надо понимать, если человек хочет выпить, то он делает кассу близлежащему магазину и ларьку», — заявил Дегтярев.

Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, его рекламу на стадионах запретили в 2004 году. Безуспешно отменить запрет пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг.

При этом для крупных международных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делали исключения: пиво разрешали продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира по футболу (2018).

Ранее Михаил Дегтярев отказался признавать хоббихорсинг.