Олимпийский чемпион рассказал о главной мотивации Овечкина после рекорда

Олимпийский чемпион Альбервиля-92 в качестве игрока и бывший главный тренер клубов Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимик», «Витязь» и «Барыс» Вячеслав Буцаев в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о мотивации и дальнейших задачах Александра Овечкина, побившего снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Он вписал свое имя, стал величайшим игроком. Его первоочередная мотивация сейчас – выиграть с командой Кубок Стэнли. И, наверное, преодолеть рубеж в 900 голов в этом сезоне. Ну а мотивация вернуться… Мы не знаем всех условий контракта. У него остается один год по действующему соглашению с «Вашингтоном». Клуб или Александр вряд ли пойдут на такой шаг, все-таки у него еще есть мотивирующая составляющая догнать великого Уэйна в еще одном рекорде», — считает Буцаев.

Александр Овечкин забросил за карьеру 895 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и может стать первым хоккеистом, преодолевшим отметку в 900 заброшенных шайб. Его контракт с «Вашингтон Кэпиталз» будет действовать еще в следующем сезоне.

Ранее рекорд Александра Овечкина назвали гордостью России.