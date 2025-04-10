Стало известно расписание матчей сборной России в мае

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг опубликовал в своем Telegram-канале расписание матчей сборной России на предстоящем майском турне.

1 мая российская команда сыграет в Астане против команды Казахстана, 2 мая там же состоится игра против белорусской сборной. Следом россияне проведут еще три игры против Белоруссии — 5 и 6 мая матчи пройдут в Тольятти, а 8 мая — в Минске.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что Роман Ротенберг возглавит сборную России.