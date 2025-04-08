Олимпийский чемпион по хоккею назвал США двуликой страной

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что больше не хотел бы посещать США. Его слова приводит РИА Новости.

«В эту двуликую страну я больше не хочу. В свое время я там пожил, практически все знаю. Когда люди окунаются в реальность, становится тяжело. Если они не Овечкины, конечно. Там жизнь тяжелая для простых людей, очень тяжелая. Выжимают все, поэтому и налоги такие», — сказал Кожевников.

На рубеже веков Кожевников руководил хоккейной школой в Лос-Анджелесе.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Овечкин отказался сниматься в шоу.