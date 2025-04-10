Ягудин назвал Овечкина великой легендой

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин в шоу «Пусть Говорят» заявил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заслуживает звание великой легенды спорта.

По его словам, подобное сочетание слов редко бывает уместным, но случай Овечкина — исключение.

«Классная фраза, которую я всегда использую: Надо быть проще – и люди к тебе потянутся. Мне подсказывают часто, что слова «легенда» и «великий» нужно стараться реже употреблять, но сейчас тот самый случай, когда можно сказать, что перед нами легенда с рекордом», — заявил Ягудин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее рекорд Александра Овечкина назвали гордостью России.